Месси передумал и планирует остаться в «Барселоне» еще на сезон (Marca)

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе, сообщает Marca.

По информации источника, ситуация с возможным уходом аргентинца может измениться в ближайшее время.

Отмечается, что нападающий планирует поменять свое решение и остаться в «блаугране» еще на один год.

Предполагается, что основная причина – непреклонная позиция «Барселоны» по продаже футболиста. Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен отпускать Месси, о чем дал понять на встрече с отцом футболиста. Поэтому игроку остается только обратиться в суд для расторжения контракта, однако этот вариант не кажется ему приемлемым.

Marca подчеркивает, что 33-летний аргентинец не хочет покидать «Барселону» с конфликтом, вспоминая пример бывшего одноклубника Неймара .

Месси хотел договориться с клубом о трансфере, избежав судебных разбирательств.