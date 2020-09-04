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Месси передумал и планирует остаться в «Барселоне» еще на сезон (Marca)

04.09.2020 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе, сообщает Marca.

По информации источника, ситуация с возможным уходом аргентинца может измениться в ближайшее время.

Отмечается, что нападающий планирует поменять свое решение и остаться в «блаугране» еще на один год.

Предполагается, что основная причина – непреклонная позиция «Барселоны» по продаже футболиста. Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен отпускать Месси, о чем дал понять на встрече с отцом футболиста. Поэтому игроку остается только обратиться в суд для расторжения контракта, однако этот вариант не кажется ему приемлемым.

Marca подчеркивает, что 33-летний аргентинец не хочет покидать «Барселону» с конфликтом, вспоминая пример бывшего одноклубника Неймара.

Месси хотел договориться с клубом о трансфере, избежав судебных разбирательств.

 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе, сообщает Marca.
 
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