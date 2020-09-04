Алексей Шевченко: «Шаг «Йокерита» – политическое заявление. Почему им позволено?»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист прокомментировал поступок «Йокерита», который не прилетел на матч с минским «Динамо».

«Уже на второй день чемпионата случился серьезный скандал. Считаю, что серьезно подставил организацию.

«Йокерит» в последний момент все-таки отказался лететь в Минск на игру с «Динамо». Получил техническое поражение, но главное – нанес моральный ущерб нашей организации. Не верьте официальным лицам финского клуба, которые пытаются оправдаться: мол, мы планировали прилететь, просили соперника о переносе встречи, отправили письмо в КХЛ и не сели в самолет, будто казалось, что с КХЛ договорились. Так из клуба говорят, чтобы сохранить лицо.

На самом деле, еще в прошлую среду «Йокерит» подтвердил, что прилетит в Минск, сыграет и сразу улетит. Просто началось серьезное давление. Фан-клуб пригрозил бойкотом домашних матчей, выступила ассоциация хоккеистов Финляндии, подключились политики. Я могу понять, почему команда все-таки не полетела. Но у меня другой вопрос. Болельщикам на матчах КХЛ запрещено демонстрировать политические взгляды, под запретом самые спорные флаги и символы. А нарушившего правила могут вывести со стадиона, оштрафовать и даже продержать в полиции. Но шаг «Йокерита» – политическое заявление. Почему им позволено?

При всей сложности ситуации в , финнам там ровным счетом ничего не угрожало. Думаю, что местные власти обеспечили бы им даже излишнюю безопасность. Но клуб все равно дрогнул», – сказал Шевченко.