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Квалификация Евро-2021 (U-21). Беларусь принимает Нидерланды
04.09.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Молодежная сборная Беларуси проведет очередной матч в рамках квалификации Евро-2021.
Квалификация Евро-2021 (U-21)
Группа 7
Отметим, что на данный момент с учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Молодежная сборная Беларуси проведет очередной матч в рамках квалификации Евро-2021.
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