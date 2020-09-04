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Лига наций. Лига С. Группа 4. Беларусь в гостях у Албании
04.09.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси стартует в Лиге наций-2020/21.
Лига наций
Лига С
Группа 4
С учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня сборная Беларуси стартует в Лиге наций-2020/21.
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