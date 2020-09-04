ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига наций. Лига С. Группа 4. Беларусь в гостях у Албании

04.09.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Беларуси стартует в Лиге наций-2020/21.

Лига наций

Лига С

Группа 4

Беларусь – Албания
Дата проведения
4 сентября, 21.45, «Динамо»
превью матча онлайн статистика
Литва – Казахстан
Дата проведения
4 сентября, 19.00, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика

С учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Лиги наций

Календарь Лиги наций

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сборная Беларуси стартует в Лиге наций-2020/21.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига наций. Италия принимает Боснию и Герцеговину, Нидерланды против Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика