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Тренер-массажист сборной Булат: «В Беларуси все базовые конституционные нормы, законы, наши обычные человечески права банально уничтожаются»

04.09.2020 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер-массажист сборной Беларуси Виктор Булат рассказал о проблемах с законами в стране.

– Как вы смотрите на ситуацию, в которой оказались футболисту клуба «Крумкачы» Павел Рассолько и Сергей Козека?

– А для меня нет разницы, кто пострадал – студент, рабочий, обычный прохожий или футболист. Людей надо защищать, а не применять против них такие силовые меры воздействия. Пойми, мы наблюдаем, как в Беларуси все базовые конституционные нормы, законы, наши обычные человечески права банально уничтожаются. Причем уничтожаются именно силовыми методами. А такие способы воздействия друг на друга в человеческих отношениях просто недопустимы, – сказал Булат.

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