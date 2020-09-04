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Венчиков еще раз обратился к Базанову: «Володя, видно, чувство офицерской чести у тебя пропало. Бывает. Твое время сочтено»

04.09.2020 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков еще раз обратился к председателю федерации Владимиру Базанову.

«Володя, именно Володя, а неуважаемый мною уже Владимир Александрович! Так и не дождался от тебя ответа на предыдущее публичное обращение. Видно, чувство офицерской чести и достоинства у тебя в настоящее время пропало, бывает. Ты сейчас финтить начинаешь с количеством и рассадкой зрителей на трибунах футбольных стадионов, давая поручения своим заместителям подписаться под «указанием». Самому, видимо, слабо.

Уже не поможет, в твоих соседних кабинетах это активно обсуждают. Володя, твое время сочтено, УЕФА и ФИФА это тоже все видят. Как видит это и наш народ белорусский, который этого не простит. Уйди в отставку, пока не поздно!» – заявил Венчиков.

Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.

Экс-член КДК Венчиков – Базанову: «Призываю, как офицера, имеющего честь и достоинство. Сейчас настало время, чтобы делать поступки»

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков еще раз обратился к председателю федерации Владимиру Базанову.
 
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