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Венчиков еще раз обратился к Базанову: «Володя, видно, чувство офицерской чести у тебя пропало. Бывает. Твое время сочтено»
04.09.2020 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков еще раз обратился к председателю федерации Владимиру Базанову.
«Володя, именно Володя, а неуважаемый мною уже Владимир Александрович! Так и не дождался от тебя ответа на предыдущее публичное обращение. Видно, чувство офицерской чести и достоинства у тебя в настоящее время пропало, бывает. Ты сейчас финтить начинаешь с количеством и рассадкой зрителей на трибунах футбольных стадионов, давая поручения своим заместителям подписаться под «указанием». Самому, видимо, слабо.
Уже не поможет, в твоих соседних кабинетах это активно обсуждают. Володя, твое время сочтено,
Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.
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Венчиков еще раз обратился к Базанову: «Володя, видно, чувство офицерской чести у тебя пропало. Бывает. Твое время сочтено»
Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков еще раз обратился к председателю федерации Владимиру Базанову.
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