Венчиков еще раз обратился к Базанову: «Володя, видно, чувство офицерской чести у тебя пропало. Бывает. Твое время сочтено»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков еще раз обратился к председателю федерации Владимиру Базанову.

«Володя, именно Володя, а неуважаемый мною уже Владимир Александрович! Так и не дождался от тебя ответа на предыдущее публичное обращение. Видно, чувство офицерской чести и достоинства у тебя в настоящее время пропало, бывает. Ты сейчас финтить начинаешь с количеством и рассадкой зрителей на трибунах футбольных стадионов, давая поручения своим заместителям подписаться под «указанием». Самому, видимо, слабо.

Уже не поможет, в твоих соседних кабинетах это активно обсуждают. Володя, твое время сочтено, и это тоже все видят. Как видит это и наш народ белорусский, который этого не простит. Уйди в отставку, пока не поздно!» – заявил Венчиков.

Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.

Экс-член КДК Венчиков – Базанову: «Призываю, как офицера, имеющего честь и достоинство. Сейчас настало время, чтобы делать поступки»