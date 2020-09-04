«Реал» заплатит за Азара 160 млн евро. Сообщалось, что сумма трансфера – около 100 млн

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны новые финансовые детали перехода полузащитника Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал».

Согласно правилам ФИФА, клубы, за которые выступал игрок в возрасте от 12 до 23 лет, должны получить до 5% от суммы трансфера. В этот период Азар выступал за три клуба: бельгийский «Тюбиз» (до 2005 года), «Лилль» (2005 – 2012) и «Челси» (2012 – 2018).

По данным бельгийских газет Het Laatste Nieuws и La Dernière Heure, на которые ссылается COPE, «Реал» должен выплатить «Челси» деньги за переход Азара тремя траншами: 40 млн евро в 2019 году, 56 млн евро в 2020 году и 64 млн евро в 2021 году.

Таким образом, «Тюбиз» получил 200 тысяч евро в 2019 году, 280 тысяч евро в 2020 году и должен получить 320 тысяч евро в 2021 году. При этом у бельгийского клуба возникли проблемы с получением второго платежа.

Тогда корейская компания AFC Tubize SA (футбольный клуб называется AFC Tubize ASBL) выступила как организация, которая должна получить деньги. Она попыталась получить 600 из 800 тысяч евро, которые бельгийский клуб должен получить в общей сложности за три года.

«Тюбиз» хотел подать жалобу, но «Реал» разрешил ситуацию мирным путем. Однако по документам, связанными с выплатами по трансферу Азара, оказалось, что мадридский клуб заплатит за бельгийца 160 млн евро, хотя ранее сообщалось, что трансфер обойдется мадридцам примерно в 100 миллионов.