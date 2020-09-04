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«Реал» заплатит за Азара 160 млн евро. Сообщалось, что сумма трансфера – около 100 млн
04.09.2020 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны новые финансовые детали перехода полузащитника
Согласно правилам ФИФА, клубы, за которые выступал игрок в возрасте от 12 до 23 лет, должны получить до 5% от суммы трансфера. В этот период Азар выступал за три клуба: бельгийский «Тюбиз» (до 2005 года), «Лилль» (2005 – 2012) и
По данным бельгийских газет Het Laatste Nieuws и La Dernière Heure, на которые ссылается COPE,
Таким образом,
Тогда корейская компания AFC Tubize SA (футбольный клуб называется AFC Tubize ASBL) выступила как организация, которая должна получить деньги. Она попыталась получить 600 из 800 тысяч евро, которые бельгийский клуб должен получить в общей сложности за три года.
«Тюбиз» хотел подать жалобу, но «Реал» разрешил ситуацию мирным путем. Однако по документам, связанными с выплатами по трансферу Азара, оказалось, что мадридский клуб заплатит за бельгийца 160 млн евро, хотя ранее сообщалось, что трансфер обойдется мадридцам примерно в 100 миллионов.
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Стали известны новые финансовые детали перехода полузащитника Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал».
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