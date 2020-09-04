Суарес договорился с «Ювентусом». Осталось расторгнуть контракт с «Барселоной»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус» , сообщает журналист Гильем Балаге .

По информации источника, уругваец уже договорился об условиях контракта с туринцами.

Переход задерживается из-за процесса разрыва соглашения с «Барсой». Срок контракта Суареса с каталонцами истекает летом 2021 года, но также предусмотрена опция автоматического продления на год, если нападающий сыграет 60% матчей сезона-2020/21.

33-летний форвард согласен при расторжении контракта получить от «Барселоны» компенсацию за один сезон.