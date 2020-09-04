|
Суарес договорился с «Ювентусом». Осталось расторгнуть контракт с «Барселоной»
04.09.2020 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Барселоны»
По информации источника, уругваец уже договорился об условиях контракта с туринцами.
Переход задерживается из-за процесса разрыва соглашения с «Барсой». Срок контракта Суареса с каталонцами истекает летом 2021 года, но также предусмотрена опция автоматического продления на год, если нападающий сыграет 60% матчей сезона-2020/21.
33-летний форвард согласен при расторжении контракта получить от «Барселоны» компенсацию за один сезон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Гильем Балаге.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)