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Суарес договорился с «Ювентусом». Осталось расторгнуть контракт с «Барселоной»

04.09.2020 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Гильем Балаге.

По информации источника, уругваец уже договорился об условиях контракта с туринцами.

Переход задерживается из-за процесса разрыва соглашения с «Барсой». Срок контракта Суареса с каталонцами истекает летом 2021 года, но также предусмотрена опция автоматического продления на год, если нападающий сыграет 60% матчей сезона-2020/21.

33-летний форвард согласен при расторжении контракта получить от «Барселоны» компенсацию за один сезон.

 
 
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Гильем Балаге.
 
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