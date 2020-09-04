Защитник юношеской сборной Украины Аусси на правах аренды перешел из киевского «Динамо» в «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: Tribuna.com

Киевское «Динамо» отдало в аренду защитника юношеской сборной Украины Алана Аусси.

Соглашение рассчитано на год с возможностью последующего выкупа трансферных прав на игрока, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Аусси играл за юношеские команды донецкого «Шахтера», затем перешел в киевское . С 30 августа 2019 года по 30 июня 2020 года выступал на правах аренды за чешский «Слован» (Либерец).



