ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник юношеской сборной Украины Аусси на правах аренды перешел из киевского «Динамо» в «Торпедо-БелАЗ»

04.09.2020 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Киевское «Динамо» отдало в аренду «Торпедо-БелАЗу» защитника юношеской сборной Украины Алана Аусси.

Соглашение рассчитано на год с возможностью последующего выкупа трансферных прав на игрока, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Аусси играл за юношеские команды донецкого «Шахтера», затем перешел в киевское «Динамо». С 30 августа 2019 года по 30 июня 2020 года выступал на правах аренды за чешский «Слован» (Либерец).

Защитник юношеской сборной Украины Аусси на правах аренды перешел из киевского «Динамо» в «Торпедо-БелАЗ»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевское «Динамо» отдало в аренду «Торпедо-БелАЗу» защитника юношеской сборной Украины Алана Аусси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
SEHA-лига. 1/2 финала. «Мешков Брест» сыграет с «Веспремом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика