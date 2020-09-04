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Защитник юношеской сборной Украины Аусси на правах аренды перешел из киевского «Динамо» в «Торпедо-БелАЗ»
04.09.2020 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Киевское «Динамо» отдало в аренду
Соглашение рассчитано на год с возможностью последующего выкупа трансферных прав на игрока, сообщает
Аусси играл за юношеские команды донецкого «Шахтера», затем перешел в киевское
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Защитник юношеской сборной Украины Аусси на правах аренды перешел из киевского «Динамо» в «Торпедо-БелАЗ»
Киевское «Динамо» отдало в аренду «Торпедо-БелАЗу» защитника юношеской сборной Украины Алана Аусси.
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