Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси останется в команде, пишет Marca .

В последний месяц одной из главных тем футбольного мира был возможный уход 33-летнего нападающего из "Барсы". Причина – непростые отношения с руководством клуба, в частности с президентом Хосепом Бартомеу. СМИ писали, что Месси может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити", также среди претендентов на аргентинца назывались итальянские "Интер" и "Ювентус", а также французский ПСЖ.

По информации источника, позиция аргентинца поменялась из-за твердой позиции каталонцев, которфе не собираются отпускать игрока.

Накануне Бартомеу дал понять отцу Месси Хорхе, что игрок не сможет прямо сейчас уйти бесплатно. В этом случае аргентинцу остается только обращаться в суд для расторжения контракта, такая перспектива тяжбы его не устраивает.

Теперь стороны обсуждают возможность, которая сохранит Месси в команде до конца трудового соглашения, истекающего в июне 2021 года.

Месси выступает в составе "сине-гранатовых" с 2003 года. Вместе с "Барсой" он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".