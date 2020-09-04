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US Open. 3-й круг. Саснович играет с Путинцевой

04.09.2020 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Юлией Путинцевой (35 WTA) из Казахстана.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александра Саснович (Беларусь)  Юлия Путинцева (Казахстан)
6:3|1:2
Дата проведения
4 сентября, 18.09
Онлайн матча
 
 
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В пятницу Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Юлией Путинцевой (35 WTA) из Казахстана.
 
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