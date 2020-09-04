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US Open. 3-й круг. Саснович играет с Путинцевой
04.09.2020 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Юлией Путинцевой (35 WTA) из Казахстана.
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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В пятницу Александра Саснович (106 WTA) сыграет с Юлией Путинцевой (35 WTA) из Казахстана.
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