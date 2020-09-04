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Беларусь с поражения стартовала в Лиге нацией УЕФА

05.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу с поражения начала выступление в новом сезоне сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент Sputnik.

В пятницу, 4 сентября, в Минске на стадионе "Динамо" состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги наций в дивизионе С Беларусь – Албания. "Белакрылыя" уступили со счетом 0:2. В составе гостей отметились Сокол Чикалеши (23-я минута) и Кейди Баре (78-я).

К слову, это второе поражение белорусской сборной от албанцев за всю историю. Ранее Беларусь дважды была сильнее, еще два раза была зафиксирована ничья.

В другом матче 4-й группы Казахстан на выезде обыграл сборную Литвы со счетом 2:0. Голы забивали Бактийор Зайнутдинов (3-я) и Исламбек Куат (86-я).

Таким образом, белорусы после первого тура располагаются на третьем месте в группе. Литовцы – четвертые, первая строчка за Казахстаном, следом идут албанцы.

Следующий матч белорусская сборная проведет в гостях у команды Казахстана 7 сентября. В этот же день Албания примет дома литовцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские футболисты на своем поле не смогли обыграть албанцев, в понедельник выездная игра против Казахстана.
 
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