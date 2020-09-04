Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Уругвайский форвард Луис Суарес согласился на переход в итальянский "Ювентус", пишет ВВС .

Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях между Суаресом и руководством "Барселоны" по расторжению контракта . Боссы каталонцев не хотят выплачивать футболисту компенсацию за досрочный разрыв соглашения. В свою очередь, Суарес настаивает на выплате 14 миллионов евро.

По информации источника, 33-летний уругваец перейдет в туринский клуб бесплатно или за символическую сумму в случае расторжения контракта с "Барсой". Кроме того, "Юве" готов выплачивать каталонцам бонусы в случае успешного выступления нападающего за итальянскую команду.

Срок контракта Суареса с каталонцами истекает летом 2021 года, но также предусмотрена опция автоматического продления на один год, если нападающий сыграет 60% матчей сезона-2020/21.