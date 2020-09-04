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Суарес дал согласие на переход в "Ювентус" – СМИ
05.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Уругвайский форвард Луис Суарес согласился на переход в итальянский "Ювентус", пишет
© REUTERS / POOL
Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях между Суаресом и руководством "Барселоны"
По информации источника, 33-летний уругваец перейдет в туринский клуб бесплатно или за символическую сумму в случае расторжения контракта с "Барсой". Кроме того, "Юве" готов выплачивать каталонцам бонусы в случае успешного выступления нападающего за итальянскую команду.
Срок контракта Суареса с каталонцами истекает летом 2021 года, но также предусмотрена опция автоматического продления на один год, если нападающий сыграет 60% матчей сезона-2020/21.
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Уругваец может перебраться в Турин бесплатно или же за символическую сумму, если ему все-таки удастся покинуть "Барсу".
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