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Минское "Динамо" сегодня проведет первый матч в КХЛ

05.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня стартуют в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

© Sputnik / Ярослав Неелов
Хоккеисты "Йокерита" рассказали, почему не приехали на матч в Минск

Минчане должны были провести свой стартовый поединок в КХЛ 3 сентября против финского "Йокерита", но встреча была отменена, а "джокерам" присудили техническое поражение.

Таким образом, "зубры" сегодня проведут свой первый матч в регулярном чемпионате КХЛ. Соперник – казахстанский "Барыс". Клуб из Нур-Султана уже имеет в своем активе одну победу – 3 сентября "барсы" были сильнее рижского "Динамо" (3:2).

В рамках домашней серии "бело-синие" проведут еще два поединка: против "Салават Юлаева" (7 сентября) и "Ак Барса" (9 сентября).

Матч с "Барысом" начнется в 17:00 (по белорусскому времени). В прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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Первый матч на "Минск-Арене" против "Йокерита" был отменен, и "зубрам" присудили победу и два очка.
 
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