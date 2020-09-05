Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня стартуют в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

Минчане должны были провести свой стартовый поединок в КХЛ 3 сентября против финского "Йокерита", но встреча была отменена, а "джокерам" присудили техническое поражение .

Таким образом, "зубры" сегодня проведут свой первый матч в регулярном чемпионате КХЛ. Соперник – казахстанский "Барыс". Клуб из Нур-Султана уже имеет в своем активе одну победу – 3 сентября "барсы" были сильнее рижского "Динамо" (3:2).

В рамках домашней серии "бело-синие" проведут еще два поединка: против "Салават Юлаева" (7 сентября) и "Ак Барса" (9 сентября).

Матч с "Барысом" начнется в 17:00 (по белорусскому времени). В прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".