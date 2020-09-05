|
Минское "Динамо" сегодня проведет первый матч в КХЛ
05.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня стартуют в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.
© Sputnik / Ярослав Неелов
Минчане должны были провести свой стартовый поединок в КХЛ 3 сентября против финского "Йокерита", но встреча была отменена, а
Таким образом, "зубры" сегодня проведут свой первый матч в регулярном чемпионате КХЛ. Соперник – казахстанский "Барыс". Клуб из Нур-Султана уже имеет в своем активе одну победу – 3 сентября "барсы" были сильнее рижского "Динамо" (3:2).
В рамках домашней серии "бело-синие" проведут еще два поединка: против "Салават Юлаева" (7 сентября) и "Ак Барса" (9 сентября).
Матч с "Барысом" начнется в 17:00 (по белорусскому времени). В прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый матч на "Минск-Арене" против "Йокерита" был отменен, и "зубрам" присудили победу и два очка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)