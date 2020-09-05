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Азаренко и Кенин не прошли в 1/4 финала парного разряда US Open

05.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Белоруска Виктория Азаренко и американка София Кенин завершили борьбу в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает Sputnik.

© AP / Seth Wenig
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 В поединке 1/8 финала Азаренко и Кенин встречались с Лаурой Зигемунд (Германия) и Верой Звонаревой (Россия). Немецко-российский тандем был сильнее - 7:6 (7:4), 6:3.

Следующие соперницы Звонаревой и Зигемунд определятся позднее в матче между американками Джессикой Пегулой и Шелби Роджерс и действующими победительницами турнира бельгийкой Элизе Мертенс и белоруской Ариной Соболенко.

К слову, Азаренко - единственная белоруска, которая все еще продолжает выступление в одиночном разряде. Сегодня вечером в поединке 1/16 финала одиночного разряда экс-первая ракетка мира встретится с представительницей Польши Игой Швентек.

Ранее из турнира выбыли Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Ольга Говорцова. 

 
Теги: Минск
 
 
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Виктория Азаренко продолжает выступление в одиночном разряде - сегодня она сразится с польской теннисисткой Игой Швентек за выход в 1/8.
 
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