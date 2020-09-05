После фиаско от Албании в сборную Беларуси надо звать другого тренера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, 4 сентября сборная Беларуси возобновила после долгого перерыва свою игровую активность, взяв старт во втором розыгрыше Лиги наций – дивизион С, группа 4. Да так возобновила, что…

Многое не укладывается в голове

Первым соперником подопечных Михаила Мархеля стали заехавшие на минский стадион "Динамо" албанцы, что устроили хозяевам показательную трепку, победив безо всяких альтернативных вариантов – 2:0.

А ведь этот поединок, впрочем, как и следующая игра белорусов - в понедельник выездной матч в Казахстане - должен был поднять настроение всем, кто отождествляет себя с интересами белорусского футбола.

На основании приобретенных от этих дуэлей впечатлений, нам хотелось увериться в том, что национальная сборная под руководством Мархеля – настоящая, сплоченная, организованная и объединенная мудрыми идеями штаба наставников команда, которой и впрямь по плечу в октябре выиграть матч плей-офф первого розыгрыша Лиги наций в Тбилиси!

Чтобы затем уже и в ноябре сохранить победную поступь в решающей разборке с сильнейшим в паре Северная Македония – Косово, а, значит, осуществить "хрустальную мечту" всего суверенного периода: пусть с черного хода, но проникнуть в финальную часть чемпионата Европы, что УЕФА перенес на лето 2021 года.

Однако, то, что довелось увидеть в пятницу в матче главной команды страны с Албанией и в соперничестве молодежной сборной с Голландией (подопечные Сергея Яромко в отборочном цикле чемпионата Европы сгорели "оранжевым" 0:7, что еще есть щадящий результат!) не лезет ни в какие ворота! Ни в южные, ни в северные если привязываться к географии столичного стадиона "Динамо".

Результат у Мархеля отрицательный, игра провальная, ибо ее – игры, просто не было. У Яромко вовсе оказались на поле не футболисты, а горнолыжные флажки, которых обегали техничные, быстрые гости из Страны тюльпанов. И никакого снисхождения – только жесткая констатация. Ведь уступить можно по-разному, причем иной раз поражение позволяет гордиться своими соотечественниками. Но на сей раз щеки горели от стыда цветом спелого томата.

© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA Игрок сборной Беларуси Станислав Драгун

Про "молодежку", следуя классическому принципу суждения "о мертвых", сегодня больше ничего – ни слова. О команде Мархеля такого "умывания рук" позволить нельзя. Надо рубить с плеча, указывая на разобщение, на отсутствие командных взаимодействий. Пусто-пусто.

В обороне с трудом, в наступлении – никак. Ни одного опасного момента у ворот албанцев создано не было – ноль целых, ноль десятых и столько же сотых. В первом тайме отсутствовали удары даже в направлении гостевой "рамки". Странный стартовый состав. Не сработавшая тактика. Ни одного нормального выхода из обороны в атаку. И в довесок еще пикантная пресс-конференция Михаила Михайловича Мархеля, напомнившая о разводах легендарной финансовой пирамиды "МММ".

"В первом тайме нам абсолютно не удалась игра в атаке, - сказал наставник на пресс-конференции, - но во втором мы подкорректировали наши действия, начали создавать моменты. К сожалению, реализация нас подвела, и поэтому такой результат".

На мой взгляд, это неправда. Чуть взбодриться после перерыва взаправду удалось. Но именно лишь "чуть", а реализовать было по-прежнему нечего. Мархель нафантазировал.

"Мы настраивали игроков совершенно на другую игру, на такую, какую мы показали во втором тайме", - это еще одна цитата МММ, которая окончательно убеждает в том, что наставник живет в своем мире, никак не связанном с реальностью. Ибо если для Мархеля второй тайм близок к эталону, то ни о каких финальных стадиях чемпионата Европы грезить не приходится, и лучше сразу в "петлю".

© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA Матч группового раунда Лиги наций Беларусь - Албания

И опять: "Да, мы не забили, но претензий по организации атакующих действий нет. Моменты были, но реализация хромала". Но, сколько бы ни повторял МММ свои выдумки, веры им нет. А вот претензий, напротив, выше крыши. Каждый всё видел своими глазами. Это не февральские спарринги с Узбекистаном и Болгарией, о которых можно было рассказывать что угодно. Да и как говорил болельщик Гейне: "Гениальными идеями" нынче называется всякий вздор, который лезет человеку в голову".

Не до тонкостей!

Вот действительно! Очень не хочется углубляться сейчас в нюансы, потому, как смысла в этом с гулькин нос. Хотя обращу-таки внимание на пару деталей.

Выбор фланговых защитников Мархелем потряс. Оставив в запасе брестского "динамовца" Юзепчука, тренеры сделали ставку на Золотова (справа) и Бордачева (слева). В обороне обоих албанцы возили, как хотели, и второй еще активно помог гостям отличиться во второй раз. В атаке же случился лишь один прострел с фланга. Его, кстати, сделал Бордачев, давно играющий в "Торпедо" центрбеком. Понимаете, всего один прострел за матч!

Или еще. На тренерской скамейке белорусской сборной практически все форварды. Кондратьев – большой мастер атаки, забивавший везде, где играл. В Минске, Одессе, Москве, сборной СССР, наконец, в Финляндии и Мозыре. Мархель-старший котировался, как бомбардир в чемпионате России. Его младший брат Юрий, пусть "пылил" в белорусской "минорной лиге", но тоже слыл завидным голеадором.

© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA Голкипер сборной Беларуси по футболу Александр Гутор

Но вот состав сборной и в нем нашлось место лишь единственному нападающему Лисаковичу, взаимодействие с которым у хавбеков находилось на отрицательном уровне. Словно тренеры не понимают, как включить форварда в командную игру. В тоже время Скавыш, проводящий лучший сезон в карьере, появился на поле на 76-й минуте, когда надобность в "Боржоми" фактически отсутствовала.

И главное. Найдите и перечитайте, что обещал МММ при вступлении в должность. Атакующую активность! С соперниками сопоставимого уровня – читай, албанцами, навязывание своей воли. И, что? И, где? Обманул нас Михаил Михайлович, на мой взгляд.

Как и все его предшественники – Кондратьев, Криушенко, да и Хацкевич, Мархель ставит "от оборонки, игроки за линией мяча". В надежде на авось. Да еще на "шару", простите за дворовой сленг.

И это с Албанией, чья игра – быстрая, в одно касание - гораздо больше напомнила малофеевские образцы футбола. И уж пожалуйста, без обид. Все равно ведь на каждый чих не здравствуешься. После таких провалов тем паче.

Решительные меры

Библейское: если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то даст плод и не один. В работе штаба Мархеля понимания этого постулата я не вижу. В тоже время белорусские футболисты могут играть гораздо лучше, только их надо уметь готовить к матчам, создавая максимальные игровые условия для их полноценной реализации.

Поэтому, если мы хотим действительно бороться за путевку на чемпионат Европы к матчу в Тбилиси сборную должен готовить к сему испытанию другой наставник. Даже в Казахстан уже мог бы лететь не Мархель, доверие к которому подорвано окончательно. Необходимо звонить Малофееву. Я бы еще набрал номер Седнева. Обоим надо сказать одно слово: "Надо!"

© REUTERS / DZIANIS KASTSIUCHENKA Футболист сборной Беларуси Павел Нехайчик

Причем, это стандартный ход в условиях форс-мажора. Вспомните, о недавней ситуации в сборной Хорватии. "Шашечные" после бойкого старта в отборочном цикле чемпионата мира-2018, затем потеряли лицо, едва удержавшись на втором месте в своей группе. И вот за неделю до стыковых матчей с Украиной Анте Чачич был отправлен в отставку, а ему на замену приглашен Златко Далич.

Напомнить, что было с хорватами дальше? Они вернули лицо. И украинцев прошли, и уже затем на мундиале в России сыграли в финале с французами. Могли и победить, кабы не судейство. Так, что риск часто оправдывается. Самотек – почти никогда.