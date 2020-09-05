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Василий Хомутовский покинул брестское "Динамо"

05.09.2020 14:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Тренер вратарей футбольного клуба "Динамо-Брест" Василий Хомутовский покинул команду, сообщили в пресс-службе брестчан.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон", - уточнили в пресс-службе.

Хомутовский начал работать в тренерском штабе брестских "динамовцев" два года назад, в августе 2018-го. Вместе с клубом он стал чемпионом Беларуси (2019), дважды выиграл Суперкубок страны (2019, 2020).

"Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!" – пожелали в клубе.

В свою очередь, Хомутовский подчеркнул, что гордится тем, что провел два года в Бресте. Он поблагодарил сотрудников клуба, болельщиков, игроков и коллег по тренерскому штабу.

"Низкий поклон Бресту и людям, которые живут в этом городе, за особенную атмосферу, которую я чувствовал все это время. Ваш город достоин иметь команду-чемпиона! Команде желаю удачи в следующем раунде Лиги Чемпионов и в Чемпионате Беларуси", - сказал Хомутовский.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Специалист отвечал за подготовку вратарей; вместе с брестчанами он стал чемпионом Беларуси.
 
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