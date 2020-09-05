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На пост главы Федерации хоккея Беларуси остался только один кандидат

05.09.2020 18:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Единственным кандидатом на пост главы Федерации хоккея Беларуси остался гендиректор хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, сообщается на официальном сайте ФХБ. 

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
Тренер команды Лукашенко временно будет управлять всем хоккеем в стране

Ранее 26 августа Геннадий Савилов выступил с прошением об отставке с поста председателя ФХБ, временно исполняющим обязанности был назначен генеральный директор минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Басков как заместитель главы федерации. 

Срок выдвижения кандидатов на освободившуюся с уходом Савилова должность шдавы ФХБ истек 4 сентября. Была выдвинута всего одна кандидатура: клубы "Авиатор", "Витебск", "Могилев", "Шахтер" и "Металлург" предложили на этот пост гендиректора минского "Динамо" Баскова.

Своего кандидата на руководящий пост могли выдвинуть все члены федерации ― клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией хоккея на территории страны,сообщается на сайте.

Процедура выборов состоится на внеочередной конференции хоккейной федерации в среду 9 сентября.

Гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков известен также как тренер хоккейной команды президента Беларуси Александра Лукашенко, также ранее он тренировал молодежную команду "Грифоны", в составе которой играл младший сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выборы нового руководителя ФХБ пройдут 9 сентября на безальтернативной основе, сообщает официальный сайт федерации.
 
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