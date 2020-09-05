Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в стартовом поединке нового сезона КХЛ, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня на "Минск-Арене" "зубры" принимали гостей из Нур-Султана – "Барыс" – в рамках домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился победой хозяев со счетом 5:4 (0:0, 4:1, 0:3, 1:0). В составе победителей отметились Брэндон Козун (26-я минута), Артем Демков (29-я), Егор Шарангович (40-я), дубль у Роба Клинкхаммера (27-я и 61-я). Гости ответили точным броском в исполнении Антон Сагадеев (40-я), Роман Старченко (41-я), Никита Михайлис (55-я) и Даррен Диц (58-я).

Напомним, минчане должны были провести первый поединок в сезоне 3 сентября против финского "Йокерита". Но "джокеры" не явились на игру, за что им было присуждено техническое поражение.

Таким образом, в активе подопечных Крэйга Вудкрофта уже четыре балла – это третье место в таблице Западной конференции.

Следующий матч минские "динамовцы" также проведут в родных стенах 7 сентября против уфимского "Салават Юлаева".

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