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Лига наций. Португалия забила 4 мяча Хорватии, Швеция уступила Франции, Англия обыграла Исландию
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Источник материала:
Tribuna.com
В стартовом туре Лиги наций сборная Исландии играет с командой Англии, сборная Португалии принимает Хорватию, Швеция – Францию.
Лига наций
1-й тур
- Дата проведения
-
5 сентября, 16.00, «Виктория Стэдиум»
- Гол:
-
1:0 –
42 Торилла.
Гибралтар –
Кулинг, Бритто, Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Уокер, Торилла (Сарджент, 81), Оливеро, Эннесли (Ронан, 84), Эрнандес, Кассиаро (Хассан, 78).
Сан-Марино –
Бенедеттини, Росси (Хирш, 78), Симончини, Бролли, Палацци, Дзондзини (Чеккароли, 65), Баттистини (Д`Аддарио, 46), Муларони, Голинуччи, Нанни, Берарди.
- Предупреждения:
-
Нанни
(15), Симончини
(64), Уокер
(90).
- Дата проведения
-
5 сентября, 16.00, «Филипп II»
- Голы:
-
1:0 –
5, пенальти Алиоски,
2:0 –
38, пенальти Несторовски,
2:1 –
90, пенальти Барсегян.
Северная Македония –
Шишковски, Велкоски, Муслиу, Ристевски (Спировски, 71), Ристовски, Барди, Адеми, Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Пандев, 62).
Армения –
Юрченко, Амбарцумян, Григорян (Бабаян, 46), Ароян, Оганесян, Ангуло, Корян, Байрамян (Барсегян, 46), Чалишир, Карапетян (Бриаско, 76), Григорян.
- Предупреждения:
-
Ароян
(3), Амбарцумян
(37), Муслиу
(58), Алиоски
(71), Оганесян
(83).
- Дата проведения
-
5 сентября, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
- Голы:
-
1:0 –
43 Шейдаев,
1:1 –
48, автогол Кривоцюк,
1:2 –
72, пенальти Родригеш.
Азербайджан –
Балаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов, Гараев, Халилзаде (Абдуллаев, 77), Джамалов, Алескеров (Нагиев, 67), Шейдаев (Дадашов, 58), Эмрели.
Люксембург –
Морис, Карлсон, Селимович, Янс, Жерсон, Тилль (Скендерович, 90), Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Синани, 58), Родригеш, Девилль (Бенси, 52).
- Предупреждения:
-
Халилзаде
(63), Нагиев
(71), Гараев
(90).
- Удаление:
-
Эмрели
(25).
- Дата проведения
-
5 сентября, 19.00, «Лаугардалсвеллур»
- Гол:
-
0:1 –
90, пенальти Стерлинг.
Исландия –
Халльдоурссон, Херманнссон, Арнасон, Магнуссон, Ингасон, Бьярнасон, Траустасон (Хадльвредссон, 76), Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Паульссон, Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 90).
Англия –
Пикфорд, Гомес, Триппьер, Уокер, Дайер, Санчо (Александер-Арнолд, 73), Райс, Фоден (Ингз, 68), Уорд-Проуз, Стерлинг, Кейн (Гринвуд, 78).
- Предупреждения:
-
Уокер
(33), Ингасон
(42), Гомес
(90).
- Удаления:
-
Уокер
(70), Ингасон
(89).
- Дата проведения
-
5 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Гол:
-
0:1 –
32 Качарава.
Эстония –
Хейн, Метс, Тенисте, Тамм, Васильев (Айнсалу, 86), Оямаа, Крейда, Тунев (Лийвак, 71), Зенев (Аньер, 71), Кяйт, Ярвелайд.
Грузия –
Лория, Хочолава, Кверквелия, Какабадзе, Кварацхелия (Абурджания, 90), Джигаури, Чакветадзе (Квилитая, 78), Квеквескири, Окриашвили, Канкава, Качарава (Лобжанидзе, 68).
- Предупреждения:
-
Зенев
(28), Метс
(51), Качарава
(52), Оямаа
(53), Канкава
(90).
- Дата проведения
-
5 сентября, 19.00, «ГСП Стэдиум»
- Голы:
-
0:1 –
60 Йоветич,
0:2 –
73 Йоветич.
Кипр –
Кирьякидис, Кусулос, Уилер, Лайфис, Илия (Сотириу, 79), Ционис (Авраам, 85), Питтас, Антониу, Кастанос, Каро, Христофи (Лоизу, 64).
Черногория –
Миятович, Савич, Распопович, Вуячич, Марушич, Бакич, Больевич, Хакшабанович, Вукчевич (Шчекич, 75), Косович (Исламович, 57), Бечирай (Йоветич, 46).
- Предупреждения:
-
Бакич
(33), Антониу
(53), Савич
(54), Больевич
(55), Илия
(65), Сотириу
(87), Шчекич
(90).
- Дата проведения
-
5 сентября, 21.45, «Драгау»
- Голы:
-
1:0 –
41 Жоау Канселу,
2:0 –
58 Диогу Жота,
3:0 –
70 Жоау Феликс,
3:1 –
90 Петкович,
4:1 –
90 Андре Силва.
Португалия –
Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Тринкау, 78), Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Данилу Перейра, Жоау Феликс (Андре Силва, 88), Моутинью (Сержиу Оливейра, 82), Геррейру.
Хорватия –
Ливакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.
- Предупреждения:
-
Едвай
(60), Баришич
(71).
- Дата проведения
-
5 сентября, 21.45, «Френдс Арена»
- Гол:
-
0:1 –
41 Мбаппе.
Швеция –
Ольсен, Линделеф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
Франция –
Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Нзонзи, 90), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
- Предупреждения:
-
Упамекано
(2), Линделеф
(90).
- Дата проведения
-
5 сентября, 21.45, «Паркен»
- Голы:
-
0:1 –
9 Денайер,
0:2 –
76 Мертенс.
Дания –
Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 84), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Мэле, 72).
Бельгия –
Миньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 88), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
- Предупреждения:
-
Хейбьерг
(3), Тилеманс
(20), Сков
(26).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовом туре Лиги наций сборная Исландии играет с командой Англии, сборная Португалии принимает Хорватию, Швеция – Францию.
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