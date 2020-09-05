ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига наций. Португалия забила 4 мяча Хорватии, Швеция уступила Франции, Англия обыграла Исландию

06.09.2020 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В стартовом туре Лиги наций сборная Исландии играет с командой Англии, сборная Португалии принимает ХорватиюШвеция – Францию

Лига наций

1-й тур

Гибралтар – Сан-Марино 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 сентября, 16.00, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 42 Торилла.
ГибралтарКулинг, Бритто, Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Уокер, Торилла (Сарджент, 81), Оливеро, Эннесли (Ронан, 84), Эрнандес, Кассиаро (Хассан, 78).
Сан-МариноБенедеттини, Росси (Хирш, 78), Симончини, Бролли, Палацци, Дзондзини (Чеккароли, 65), Баттистини (Д`Аддарио, 46), Муларони, Голинуччи, Нанни, Берарди.
Предупреждения:
Нанни (15), Симончини (64), Уокер (90).

 

Северная Македония – Армения 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
5 сентября, 16.00, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5, пенальти Алиоски, 2:0 – 38, пенальти Несторовски, 2:1 – 90, пенальти Барсегян.
Северная МакедонияШишковски, Велкоски, Муслиу, Ристевски (Спировски, 71), Ристовски, Барди, Адеми, Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Пандев, 62).
АрменияЮрченко, Амбарцумян, Григорян (Бабаян, 46), Ароян, Оганесян, Ангуло, Корян, Байрамян (Барсегян, 46), Чалишир, Карапетян (Бриаско, 76), Григорян.
Предупреждения:
Ароян (3), Амбарцумян (37), Муслиу (58), Алиоски (71), Оганесян (83).

 

Азербайджан – Люксембург 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Шейдаев, 1:1 – 48, автогол Кривоцюк, 1:2 – 72, пенальти Родригеш.
АзербайджанБалаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов, Гараев, Халилзаде (Абдуллаев, 77), Джамалов, Алескеров (Нагиев, 67), Шейдаев (Дадашов, 58), Эмрели.
ЛюксембургМорис, Карлсон, Селимович, Янс, Жерсон, Тилль (Скендерович, 90), Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Синани, 58), Родригеш, Девилль (Бенси, 52).
Предупреждения:
Халилзаде (63), Нагиев (71), Гараев (90).
Удаление:
Эмрели (25).

 

Исландия – Англия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90, пенальти Стерлинг.
ИсландияХалльдоурссон, Херманнссон, Арнасон, Магнуссон, Ингасон, Бьярнасон, Траустасон (Хадльвредссон, 76), Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Паульссон, Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 90).
АнглияПикфорд, Гомес, Триппьер, Уокер, Дайер, Санчо (Александер-Арнолд, 73), Райс, Фоден (Ингз, 68), Уорд-Проуз, Стерлинг, Кейн (Гринвуд, 78).
Предупреждения:
Уокер (33), Ингасон (42), Гомес (90).
Удаления:
Уокер (70), Ингасон (89).

 

Эстония – Грузия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 32 Качарава.
ЭстонияХейн, Метс, Тенисте, Тамм, Васильев (Айнсалу, 86), Оямаа, Крейда, Тунев (Лийвак, 71), Зенев (Аньер, 71), Кяйт, Ярвелайд.
ГрузияЛория, Хочолава, Кверквелия, Какабадзе, Кварацхелия (Абурджания, 90), Джигаури, Чакветадзе (Квилитая, 78), Квеквескири, Окриашвили, Канкава, Качарава (Лобжанидзе, 68).
Предупреждения:
Зенев (28), Метс (51), Качарава (52), Оямаа (53), Канкава (90).

 

Кипр – Черногория 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 60 Йоветич, 0:2 – 73 Йоветич.
КипрКирьякидис, Кусулос, Уилер, Лайфис, Илия (Сотириу, 79), Ционис (Авраам, 85), Питтас, Антониу, Кастанос, Каро, Христофи (Лоизу, 64).
ЧерногорияМиятович, Савич, Распопович, Вуячич, Марушич, Бакич, Больевич, Хакшабанович, Вукчевич (Шчекич, 75), Косович (Исламович, 57), Бечирай (Йоветич, 46).
Предупреждения:
Бакич (33), Антониу (53), Савич (54), Больевич (55), Илия (65), Сотириу (87), Шчекич (90).

 

Португалия – Хорватия 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Жоау Канселу, 2:0 – 58 Диогу Жота, 3:0 – 70 Жоау Феликс, 3:1 – 90 Петкович, 4:1 – 90 Андре Силва.
ПортугалияАнтони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Тринкау, 78), Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Данилу Перейра, Жоау Феликс (Андре Силва, 88), Моутинью (Сержиу Оливейра, 82), Геррейру.
ХорватияЛивакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.
Предупреждения:
Едвай (60), Баришич (71).

 

Швеция – Франция 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 41 Мбаппе.
ШвецияОльсен, Линделеф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
ФранцияЛьорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Нзонзи, 90), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
Предупреждения:
Упамекано (2), Линделеф (90).

 

Дания – Бельгия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
5 сентября, 21.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Денайер, 0:2 – 76 Мертенс.
ДанияШмейхель, Васс (Йоргенсен, 84), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Мэле, 72).
БельгияМиньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 88), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
Предупреждения:
Хейбьерг (3), Тилеманс (20), Сков (26).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблицы Лиги наций

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стартовом туре Лиги наций сборная Исландии играет с командой Англии, сборная Португалии принимает Хорватию, Швеция – Францию.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" обыграло "Барыс" в первом матче КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика