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НБА. Плей-офф. «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Денвер» сравнял счет с «Клипперс»

06.09.2020 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА прошли два матча второго раунда плей-офф.

«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» (2-2), «Денвер» сравнял счет в серии с «Клипперс» (1-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

Бостон – Торонто 93:100 (27:31, 22:18, 24:32, 20:19)
Дата проведения
6 сентября, 01.30, «HP Field House»
Онлайн матча
Бостон
Тейтум (24 + 10 подборов + 5 потерь), Уокер (15 + 8 передач), Браун (14), Смарт (8 + 8 подборов + 5 потерь), Тайс (8 + 7 подборов)  старт; Уонамейкер (7), Оджелей (7), Р. Уильямс (6), Г. Уильямс (4).
Торонто
Сиакам (23 + 11 подборов), Лаури (22 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ванвлит (17 + 6 передач), Ануноби (11), Марк Газоль (4)  старт; Ибака (18 + 7 подборов), Пауэлл (5), Томас (0).

В серии ничья – 2-2

Второй матч

Клипперс – Денвер 101:110 (25:44, 31:28, 21:17, 24:21)
Дата проведения
6 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Клипперс
Джордж (22 + 8 подборов), Зубац (15 + 9 подборов), Ленард (13 + 10 подборов + 8 передач), М-с Моррис (11), Беверли (2)  старт; Уильямс (13 + 7 передач), Грин (10 + 11 подборов), Харрелл (10), Джексон (3), Шэмет (2), Мэнн (0).
Денвер
Мюррэй (27 + 6 передач), Йокич (26 + 18 подборов + 6 потерь), Харрис (13), Миллсэп (13), Грант (5 + 7 подборов)  старт; Портер (11 + 7 подборов), Моррис (10), Крэйг (3), Пламли (2).

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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