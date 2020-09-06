НБА. Плей-офф. «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Денвер» сравнял счет с «Клипперс»

Источник материала: Tribuna.com

В субботу в НБА прошли два матча второго раунда плей-офф.

сравнял счет в серии с (2-2), «Денвер» сравнял счет в серии с «Клипперс» (1-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Четвертый матч

В серии ничья – 2-2

Второй матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.