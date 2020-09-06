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НБА. Плей-офф. «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Денвер» сравнял счет с «Клипперс»
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Источник материала:
Tribuna.com
В субботу в НБА прошли два матча второго раунда плей-офф.
«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» (2-2), «Денвер» сравнял счет в серии с «Клипперс» (1-1).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Четвертый матч
- Дата проведения
-
6 сентября, 01.30, «HP Field House»
- Бостон
-
Тейтум (24 + 10 подборов + 5 потерь),
Уокер (15 + 8 передач),
Браун (14),
Смарт (8 + 8 подборов + 5 потерь),
Тайс (8 + 7 подборов) старт;
Уонамейкер (7),
Оджелей (7),
Р. Уильямс (6),
Г. Уильямс (4).
- Торонто
-
Сиакам (23 + 11 подборов),
Лаури (22 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Ванвлит (17 + 6 передач),
Ануноби (11),
Марк Газоль (4) старт;
Ибака (18 + 7 подборов),
Пауэлл (5),
Томас (0).
В серии ничья – 2-2
Второй матч
- Дата проведения
-
6 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
- Клипперс
-
Джордж (22 + 8 подборов),
Зубац (15 + 9 подборов),
Ленард (13 + 10 подборов + 8 передач),
М-с Моррис (11),
Беверли (2) старт;
Уильямс (13 + 7 передач),
Грин (10 + 11 подборов),
Харрелл (10),
Джексон (3),
Шэмет (2),
Мэнн (0).
- Денвер
-
Мюррэй (27 + 6 передач),
Йокич (26 + 18 подборов + 6 потерь),
Харрис (13),
Миллсэп (13),
Грант (5 + 7 подборов) старт;
Портер (11 + 7 подборов),
Моррис (10),
Крэйг (3),
Пламли (2).
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В субботу в НБА прошли два матча второго раунда плей-офф.
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