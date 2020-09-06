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НБА. Плей-офф. «Майами» – «Милуоки», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном»

06.09.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Милуоки» попробует сократить отставание в серии с «Майами» (0-3), «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» (1-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

Майами – Милуоки
Дата проведения
6 сентября, 22.30, «HP Field House»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-0

Второй матч

Лейкерс – Хьюстон
Дата проведения
7 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча

«Хьюстон» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В воскресенье в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
 
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