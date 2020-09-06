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НБА. Плей-офф. «Майами» – «Милуоки», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном»
06.09.2020 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
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НБА
Второй раунд
Четвертый матч
Второй матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
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