Видаль требует 6 млн евро у «Барселоны» за расторжение контракта

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль хочет получить компенсацию от клуба за досрочное расторжение контракта.

По данным La Gazzetta dello Sport, речь идет примерно о шести миллионах евро.

Каталонский клуб готов бесплатно отпустить футболиста в это трансферное окно. Действующий контракт чилийца рассчитан до июня 2021 года.

В декабре прошлого года Видаль требовал у «Барселоны» 2,4 млн евро невыплаченных бонусов.

Ранее стало известно, что 33-летний хавбек согласовал с «Интером» контракт по схеме «2+1» с зарплатой шесть миллионов евро в год.