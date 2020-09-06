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Видаль требует 6 млн евро у «Барселоны» за расторжение контракта
06.09.2020 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
По данным La Gazzetta dello Sport, речь идет примерно о шести миллионах евро.
Каталонский клуб готов бесплатно отпустить футболиста в это трансферное окно. Действующий контракт чилийца рассчитан до июня 2021 года.
В декабре прошлого года Видаль требовал у «Барселоны» 2,4 млн евро невыплаченных бонусов.
Ранее стало известно, что 33-летний хавбек согласовал с
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль хочет получить компенсацию от клуба за досрочное расторжение контракта.
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