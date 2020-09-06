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Один из лидеров фан-клуба ХК «Динамо» о подставных болельщиках: «Хочу поздравить Дмитрия Юрьевича. Это победа! Это, #####, шедеврально!»

06.09.2020 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Один из лидеров фан-клуба минского «Динамо» Дмитрий Росицкий, который перед стартом сезоне уже рассказывал, почему болельщики объявили бойкот, поделился мнением о специально созванных молодых людях в клубных джерси, которые заняли место болельщиков «Динамо».

«Хочу поздравить Дмитрия Юрьевича. Это победа! Это, #####, шедеврально! И я сейчас, конечно же, не о самом матче. Я был бы куда более удивлен, если бы не увидел этого сгона МЧСников. Но даже тут он превзошел самого себя.

Весь матч меня не покидало чувство кринжа. Поэтому старался абстрагироваться, концентрируясь на игре, которая вышла не такой уж и плохой. Но не мог не обратить внимание на спартаковскую кричалку «Знаешь ли ты?» и «Черно-синий – самый сильный». В какой-то момент мне так зажало грудь от смеха, что перепугал рядом сидящих людей. Эти ребята старались в меру своей заинтересованности – факт.

Другое дело, что после матча люди в автобусе очень громко обсуждали, что кого-то из них чуть не вывели с арены «неизвестные в гражданском». Тут у меня в голове пронеслось: «Что, опять?». А причина весьма забавная: нельзя общаться с «ряженым» фан-сектором.

А тут еще оказалось, что Басков, по версии «Йокерита», выносит на публичное обсуждение не соответствующие действительности «угрозы в сторону тренеров и игроков». Сомнительная информация в СМИ, «завинчивания» на арене неизвестными в гражданском, сгон для красивой картинки. «Ха-ха, я тут живу!»

А потом Дмитрий Юрьевич снова попросит на пресс-конференции задавать вопросы только о спорте», – сказал Росицкий.

«Армейские грузовики во дворе, тихари на матче, БРСМ и курсанты МЧС на трибунах». Что думают болельщики о нынешней атмосфере на Минск-Арене

 
Теги: Минск
 
 
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 Один из лидеров фан-клуба минского «Динамо» Дмитрий Росицкий, который перед стартом сезоне уже рассказывал, почему болельщики объявили бойкот, поделился мнением...
 
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