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«В Беларуси игроки стоят перед выбором: или контракт, или позиция. Сейчас надо говорить». Старгородский о протестах
06.09.2020 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский экс-полузащитник
– Во времена событий в Украине топовые футболисты вашей страны не стеснялись озвучивать свою гражданскую позицию. Сейчас тебя удивляет молчание белорусских игроков?
– Наверное, футболисты боятся что-то потерять. Правда, если ты топовый спортсмен, то уже должен быть независимым. В Украине больше свободы, поэтому любой игрок может высказать свою точку зрения. Она может кому-то понравиться, а кому-то нет, но человек не молчит.
Не знаю, что происходит внутри белорусских клубов. Может быть, ребят попросили не высказываться. Опять же, тут у каждого своя позиция: кто-то соглашается, а кто-то выражает свое мнение.
В Украине не было такого, чтобы кто-то приходил: «Так, на эту тему ничего не говорить». Если тебя спрашивают, то говори. Не хочешь отвечать на какие-то вопросы, то можешь сказать об этом.
В Беларуси, как я понимаю, игроки стоят перед выбором: или контракт, или позиция. Но, на мой взгляд, сейчас надо говорить. Все-таки в твоей стране происходят такие вещи!
Понятно, кому-то 20 лет жилось хорошо, поэтому не хочется ничего менять. Каждый сам решает для себя: или согласиться с происходящим в стране, или нет. Мне кажется, сейчас не то время, чтобы молчать.
– Удивляет, что даже после жестокого избиения Сергея Козеки из клубов «вышки» не пошло массовой солидарности?
– Мы пересекались с Серегой в «Шахтере». Разве перед Козекой и Рассолько кто-нибудь извинился? Человека чуть не сделали инвалидом! Что это такое?
Серега – очень адекватный парень, который бы спокойно прошел в участок для выяснения каких-то обстоятельств. Уверен, Козека даже не сопротивлялся, а его отдубасили. Кто за это ответит? Как человек будет работать в ближайшее время? Невероятная безнаказанность! Просто бред!
В любой профессии должна быть солидарность. Если кто-то побьет таксиста, то через две минуты к нему съедется весь район. Вот это солидарность! Так же должно быть в футболе.
Не важно, в какой лиге играет футболист, он ваш коллега. Среди белорусских футболистов есть солидарность. Когда у кого-то случается горе, то все клубы собираются финансами. Но тут немного другая ситуация. Если там была своеобразная внутренняя кухня, то сейчас о своей позиции нужно говорить. Но пока мы этого не видим.
– Очевидно, государственная поддержка.
– Все равно, в такое время нужно обозначить свою позицию. Сейчас вам нельзя отмалчиваться. Либо ты за Лукашенко (это тоже нужно принять), либо против. Молчать совершенно недопустимо. Сейчас нельзя быть ни туда, ни сюда, – сказал Старгородский в интервью
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«В Беларуси игроки стоят перед выбором: или контракт, или позиция. Сейчас надо говорить». Старгородский о протестах
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