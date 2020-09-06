Александр Тихонов – о протестующих спортсменах: «Это позиция нахлебников. Люди понятия не имеют, что такое заработать копейку»

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью для Metaratings.ru прокомментировал отказ белорусских спортсменов выступать за страну на фоне протестов.

«Спорт с самого начала не приносит материальных благ. Спорт висит на шее государства и налогоплательщика. Сколько на них потрачено – они бы взяли и посчитали. Какие были спортсооружения 20 лет назад и какие сегодня. Вот об этом они не говорят.

О спортсменах, которые пригрозили не выступать за сборную

Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов.

Беларусь – не Америка, здесь нет триллионов, чтобы спортсменам платить огромные деньги. Я эту школу прошел с нищеты до олимпийского пьедестала, и у меня никогда в голову не приходило сказать, что я не буду выступать за Россию или за Советский Союз. Потому что у меня совесть не потеряна.

Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе. «Я не хочу», «я призываю», да кто вы такие? Не хочешь – езжай сам, не призывай никого. Тебя воспитали, на тебя потратили бешеные деньги, чтобы ты кем-то стал.

В письме спортсмены требуют отпустить политзаключенных. Где вы нашли политических заключенных? Вы называете людей, которые работают за деньги, чтобы развалить страну политическими заключенными?» – заявил Тихонов.

Александра Герасименя: «Говорить о том, что я есть тот, кто я есть, только благодаря сегодняшней власти, это было просто дико. То есть я состоявшийся спортсмен только потому, что у меня была зарплата? »

Спортивная общественность выступила против насилия и за честные выборы. Среди подписавшихся – Герасимец, Тумилович, Лихтарович, Герасименя, Павлина и Романовская и еще более 500 человек