ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Тихонов – о протестующих спортсменах: «Это позиция нахлебников. Люди понятия не имеют, что такое заработать копейку»

06.09.2020 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью для Metaratings.ru прокомментировал отказ белорусских спортсменов выступать за страну на фоне протестов.

«Спорт с самого начала не приносит материальных благ. Спорт висит на шее государства и налогоплательщика. Сколько на них потрачено – они бы взяли и посчитали. Какие были спортсооружения 20 лет назад и какие сегодня. Вот об этом они не говорят.

О спортсменах, которые пригрозили не выступать за сборную

Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов.

Беларусь – не Америка, здесь нет триллионов, чтобы спортсменам платить огромные деньги. Я эту школу прошел с нищеты до олимпийского пьедестала, и у меня никогда в голову не приходило сказать, что я не буду выступать за Россию или за Советский Союз. Потому что у меня совесть не потеряна.

Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе. «Я не хочу», «я призываю», да кто вы такие? Не хочешь – езжай сам, не призывай никого. Тебя воспитали, на тебя потратили бешеные деньги, чтобы ты кем-то стал.

В письме спортсмены требуют отпустить политзаключенных. Где вы нашли политических заключенных? Вы называете людей, которые работают за деньги, чтобы развалить страну политическими заключенными?» – заявил Тихонов.

Александра Герасименя: «Говорить о том, что я есть тот, кто я есть, только благодаря сегодняшней власти, это было просто дико. То есть я состоявшийся спортсмен только потому, что у меня была зарплата?»

Спортивная общественность выступила против насилия и за честные выборы. Среди подписавшихся – Герасимец, Тумилович, Лихтарович, Герасименя, Павлина и Романовская и еще более 500 человек

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью для Metaratings.ru прокомментировал отказ белорусских спортсменов выступать за страну на...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Один из лидеров фан-клуба ХК «Динамо» о подставных болельщиках: «Хочу поздравить Дмитрия Юрьевича. Это победа! Это, #####, шедеврально!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus
06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика