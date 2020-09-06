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Александр Тихонов – о протестующих спортсменах: «Это позиция нахлебников. Люди понятия не имеют, что такое заработать копейку»
06.09.2020 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью для
«Спорт с самого начала не приносит материальных благ. Спорт висит на шее государства и налогоплательщика. Сколько на них потрачено – они бы взяли и посчитали. Какие были спортсооружения 20 лет назад и какие сегодня. Вот об этом они не говорят.
О спортсменах, которые пригрозили не выступать за сборную
Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов.
Беларусь – не Америка, здесь нет триллионов, чтобы спортсменам платить огромные деньги. Я эту школу прошел с нищеты до олимпийского пьедестала, и у меня никогда в голову не приходило сказать, что я не буду выступать за Россию или за Советский Союз. Потому что у меня совесть не потеряна.
Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе. «Я не хочу», «я призываю», да кто вы такие? Не хочешь – езжай сам, не призывай никого. Тебя воспитали, на тебя потратили бешеные деньги, чтобы ты кем-то стал.
В письме спортсмены требуют отпустить политзаключенных. Где вы нашли политических заключенных? Вы называете людей, которые работают за деньги, чтобы развалить страну политическими заключенными?» – заявил Тихонов.
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Александр Тихонов – о протестующих спортсменах: «Это позиция нахлебников. Люди понятия не имеют, что такое заработать копейку»
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