Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Французский пилот AlphaTauri Пьер Гасли выиграл гонку Гран-при Италии, которая прошла в воскресенье на автодроме в Монце, передает Sputnik.

Гонку вначале возглавлял британец из Mercedes Льюис Хэмилтон, выигравший субботнюю квалификацию, однако планы на очередную победу перечеркнула авария Шарля Леклера из Ferrari, после которой началась череда пит-стопов, а гонка затем была приостановлена.

Хэмилтон после рестарта сохранил свое первое место, однако ему необходимо было отбыть десятисекундный штраф, и гонку возглавил Гасли, которому удалось удержать первое место. Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс из McLaren, тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл из Racing Point.

Хэмилтон же, откатившись после штрафа на последнее место, отыгрывал позиции одну за одной, но в итоге успел добраться только до седьмого места.

Победа Гасли стала первой в "формульной" карьере француза, а команда из Фаэнцы ранее праздновала финиш на первой позиции в далеком 2008-м, тогда тоже в Гран-при Италии победил Себастьян Феттель. Французы же не выигрывали в "Формуле-1" с 1996 года - с победы Оливье Паниса в Гран-при Монако.

Напарник Гасли по команде Даниил Квят финишировал девятым, заработав два очка в личном зачете.

Следующая гонка "Формулы-1" пройдет через неделю тоже в Италии, но на автодроме в Муджелло, этот этап будет называться Гран-при Тосканы.

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