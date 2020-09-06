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«Цмокі-Мiнск» в 12-й раз стали чемпионами Беларуси
06.09.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В «Финале четырех» «Цмокі-Мiнск» победили «Борисофен» и в 12-й раз стали чемпионами Беларуси.
«Гродно-93» завоевали бронзовые медали.
Чемпионат Беларуси
Мужчины
Финал четырех
Цмокi-Мiнск – Борисфен – 92:53 (18:14, 19:11, 31:14, 24:14)
«Цмокі-Мінск»: Максм Салаш (26+9 падбораў), Томс Лейманіс (19+4 асісты)
«Барысфен»: Дзюпры МакБрайер (14), Тэвін Камінгз (10)
Рубон – Гродно-93 – 60:67 (15:21, 11:22, 15:11, 19:13)
Фото: «Цмокі-Мiнск»
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В «Финале четырех» «Цмокі-Мiнск» победили «Борисофен» и в 12-й раз стали чемпионами Беларуси.
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