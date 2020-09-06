Елена Левченко: «Я устала от этого слова «страшно». С этим словом мы живем всю жизнь. Я устала! Так, как и все белорусы»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, которая также сегодня участвовала в мирном марше вместе со спортсменами, поделилась мнением о происходящем в Беларуси после президентских выборов.

– На марше было огромное количество людей. Нас, спортсменов, они встретили и благодарили. Великолепное ощущение. Очень классная атмосфера.

– До нынешних акций выходили на такие мероприятия?

– Конечно!

– Что заставило вас поставить подпись под требованиями спортсменов к властям?

– Я высказывалась и до выборов. Я видела, что происходило по отношению к белорусскому народу, когда людей захватывали и то, что мы все пережили 9 числа. Так что для меня не могло быть по-другому, я не могла не подписать обращение.

– Часто можно услышать, что артисты и спортсмены вне политики. Сейчас вообще в Беларуси можно оставаться вне политики?

– Говорят, что спорт вне политики. Но на сегодняшний день он очень даже в политике. Как бы ты не хотел быть в политике, то ты все равно в ней будешь, потому что все то, что сегодня происходит и то, что все просят белорусы, чтобы нас услышали, но нас не слышат. Поэтому вот такая ситуация и происходит сейчас. Думаю, люди будут выходить и просить до того момента пока их не услышат. Чтобы начался хоть какой-то диалог.

Сегодня перед тем как выйти на марш я видела задержания в Гродно, эти насильственные задержания людей. Те, кто задерживает – они без опознавательных знаков, они не представляются. Получается, что любой человек может надеть балаклавы, натянуть мастерку, кепку и делать что хочешь. Это так получается? Получается беззаконие.

– Лена, вам лично не страшно?

– Я не могу сидеть и говорить, что мне не страшно, что я вот такой герой и мне не страшно. Но я устала от этого слова «страшно». С этим словом мы живем всю жизнь. Когда рождаемся – у нас это слово. Мы его знаем настолько хорошо. Я устала! Так, как и все белорусы. Мы устали от этого слова «страшно». Сейчас нас много, мы вместе. Один за всех и все за одного. Я не хочу употреблять слово «страх». У меня есть волнение. Давайте назовем это так. Я хочу, чтобы мы, белорусы, начинали избавляться от этого слова, употребляя его как можно реже. Надеюсь, что в один день мы просто забудем это слово.

– Спортсмены сейчас получают сигналы от власти, что они не должны поддерживать протестующих? Давление есть?

– Да, у нас в кругу спортсменов ходят слухи, что есть давление. Говорят не пишите, не пишите ничего в соцсетях, не участвуйте, не ходите и так далее. Давление есть. По-моему, в пляжном футболе в национальной команде некоторых ребят уволили. Ну и не забывайте, что осенью в Минспорта идет переаттестация. Уверена, что скоро будем наблюдать какие-то увольнения или лишения ставок. Потому что при переаттестации идет формирование национальных команд. Мы за этим следим и тоже смотрим, общаемся. Но это уже происходит, к сожалению, – сказала Елена в эфире трансляции стрима марша YouTube-канала «Настоящее Время» .