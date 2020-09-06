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Хомутовский в Минске принял участие в мирной акции протеста
06.09.2020 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.
Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем
«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.
Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.
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