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Хомутовский в Минске принял участие в мирной акции протеста

06.09.2020 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.

Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме.

«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.

Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.

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Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию #жывебеларусь #маршединства #верымможампераможам #беларусь #минск #мыедины @sos_by_2020 #мыненародец #выборы2020

Публикация от Эльшад Акберов

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.
 
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