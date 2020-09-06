ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мархель перед Казахстаном: «Чем будем удивлять болельщиков? Всех секретов рассказывать в преддверии матча не стоит»

06.09.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в Лиге наций.

– Все ждут каких-то глобальных перемен. Насколько реально за несколько дней что-то повернуть на 180 градусов и соответствовать ожиданиям радикальных болельщиков?

– Конечно, тяжело… Думаю, что здесь больше идет на психологию упор. Понятно, что неприятно проигрывать. Особенно дома. Но у нас через 2 дня игра. В таком же режиме будем работать и в следующем месяце – игра с Грузией. Самое важное – это психологический фон. Поэтому постараемся, чтобы он был положительным перед матчем с Грузией.

– На что завтра болельщикам обратить внимание в игре сборной Беларуси? Чем будете удивлять, чем будете радовать? На кого персонально стоит посмотреть и увидеть в новом свете?

– Думаю, что всех секретов рассказывать в преддверии матча не стоит. Думаю, что у нас будут точечные изменения. Будут и дебютанты. Хочу пожелать им только удачи, – сказал Мархель в эфире АБФФ-ТВ.

Матч Казахстан – Беларусь пройдет 7 сентября. Игра начнется в 17:00 по белорусскому времени.

Ходасевич о проигрыше сборной Беларуси: «Не было плана, не было задумок. 4-2-3-1 – и точка. Авось, прокатит. В схему рандомно напихали игроков»

Татур о матче сборной Беларуси с Албанией: «Понятно, что все сильны задним умом, но, на мой взгляд, просчеты очевидны»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в Лиге наций.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хомутовский в Минске принял участие в мирной акции протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus
06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика