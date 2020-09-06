Мархель перед Казахстаном: «Чем будем удивлять болельщиков? Всех секретов рассказывать в преддверии матча не стоит»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в наций.

– Все ждут каких-то глобальных перемен. Насколько реально за несколько дней что-то повернуть на 180 градусов и соответствовать ожиданиям радикальных болельщиков?

– Конечно, тяжело… Думаю, что здесь больше идет на психологию упор. Понятно, что неприятно проигрывать. Особенно дома. Но у нас через 2 дня игра. В таком же режиме будем работать и в следующем месяце – игра с Грузией. Самое важное – это психологический фон. Поэтому постараемся, чтобы он был положительным перед матчем с Грузией.

– На что завтра болельщикам обратить внимание в игре сборной Беларуси? Чем будете удивлять, чем будете радовать? На кого персонально стоит посмотреть и увидеть в новом свете?

– Думаю, что всех секретов рассказывать в преддверии матча не стоит. Думаю, что у нас будут точечные изменения. Будут и дебютанты. Хочу пожелать им только удачи, – сказал Мархель в эфире АБФФ-ТВ .

Матч Казахстан – Беларусь пройдет 7 сентября. Игра начнется в 17:00 по белорусскому времени.

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