Источник материала: Tribuna.com

Первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с US Open. Он ударил мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты на US Open.

Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, он хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала на корт и кашляла, как будто задыхается. После этого ее увели с корта.

First his shoulder and now this. @DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment? #USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6 — Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020

Судья на вышке и супервайзеры обсуждали ситуацию. Во время разговора Джокович сказал: «Вы говорите, что у вас нет выбора, но он есть. Можете оштрафовать на гейм, на сет – у вас много вариантов».

Но в итоге его сняли.