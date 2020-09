Источник материала: Tribuna.com

Первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с US Open. Он ударил мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты на US Open.

Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, он хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала на корт и кашляла, как будто задыхается. После этого ее увели с корта.