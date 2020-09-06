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Джоковича сняли с US Open – он ударил мячом в линейную судью

07.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с US Open. Он ударил мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты на US Open.

Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, он хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала на корт и кашляла, как будто задыхается. После этого ее увели с корта.

Судья на вышке и супервайзеры обсуждали ситуацию. Во время разговора Джокович сказал: «Вы говорите, что у вас нет выбора, но он есть. Можете оштрафовать на гейм, на сет – у вас много вариантов».

Но в итоге его сняли.

 
 
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Первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с US Open.
 
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