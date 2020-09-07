Триатлонистка Валентина Зеленкевич: «Все мы понимаем, что дело уже вовсе не в президенте и не в политике – это противостояние правды и лжи, будущего и прошлого»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич поделилась мнением о причинах массовых акций протеста в стране.

«Моя «оппозиционность» случилась только из-за того, что я оказалась против насилия.

Все мы понимаем, что дело уже вовсе не в президенте и не в политике – это противостояние правды и лжи, будущего и прошлого.

Я, как и многие знаменитые белорусские спортсмены, подписала открытое письмо спортивного сообщества, в котором говориться о непризнании официальных итогов выборов и осуждении насилия со стороны властей. Для меня, не выйти с народом и не выразить свой протест – значит поддержать тот режим, который устроила власть!

Это прямое заявление, что не честные выборы – нормально. Что насилие со стороны силовых структур – в порядке вещей. Что нарушение прав, закона, и политзаключения – обыденность.

Человек, который признает честность выборов, либо ограничен, либо лицемер – он все понимает, но не дальновиден, ему выгодно текущее положение дел, и он всеми силами пытается сохранить свое «место под солнцем».

Я, конечно, могу в какой-то степени понять мотивы действий и поступков людей защищающих режим, ведь они настолько связаны с ним, что от его существования зависят их жизнь и свобода, но никогда не смогу понять людей, которые сейчас пытаются сохранить нейтралитет.

Я горжусь людьми, с которыми я сегодня оказалась на площади и маршировала плечом к плечу. Благодарна всем, кто в эти сложные времена не остается в стороне и прилагает любые усилия для свержения режима», – написала Зеленкевич.