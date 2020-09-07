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Соболенко и Мертенс не прошли в полуфинал парного разряда US Open
07.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира US Open, сообщает Sputnik.
© AP / Seth Wenig
В четвертьфинале турнира Соболенко и Мертенс встретились с российско-немецким дуэтом Веры Звонаревой и Лауры Зигемунд. Белоруска и бельгийка уступили соперницам в двухсетовом поединке с общим счетом 4:6, 6:7 (1:7). Девушки провели на корте 1 час 42 минуты.
В одиночном разряде Арина Соболенко также завершила свое выступление в Открытом чемпионате США по теннису. Она
К слову, Виктория Азаренко в паре с американкой Софией Кенин также
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Белоруска и бельгийка в четвертьфинале не смогли обыграть российско-немецкий дуэт Веры Звонаревой и Лауры Зигемунд.
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