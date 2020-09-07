Соболенко и Мертенс не прошли в полуфинал парного разряда US Open

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира US Open, сообщает Sputnik.

В четвертьфинале турнира Соболенко и Мертенс встретились с российско-немецким дуэтом Веры Звонаревой и Лауры Зигемунд. Белоруска и бельгийка уступили соперницам в двухсетовом поединке с общим счетом 4:6, 6:7 (1:7). Девушки провели на корте 1 час 42 минуты.

В одиночном разряде Арина Соболенко также завершила свое выступление в Открытом чемпионате США по теннису. Она проиграла своей соотечественнице Виктории Азаренко. Матч между белорусскими спортсменками длился 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3.

К слову, Виктория Азаренко в паре с американкой Софией Кенин также выбыла из парного разряда турнира . Из дальнейшей борьбы их выбил тот же дуэт Звонаревой и Зигемунд, которому уступили Соболенко и Мертенс. Немецко-российский тандем оказался сильнее и выиграл со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

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