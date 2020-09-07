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Олег Дулуб: «Мне очень не понравилась игра белорусов против Албании. Думаю, сегодня будет минимальная победа Казахстана»
07.09.2020 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Дулуб сделал прогноз на матч группового этапа Лиги наций УЕФА между национальными сборными Казахстана и Беларуси.
«Если анализировать предстоящий матч, то, конечно, преимущество своего поля не может не сказаться в пользу сборной Казахстана, плюс, все-таки, разное психологическое состояние, в котором подойдут к игре две команды.
Во-первых, Казахстан после победы в Литве, а Беларусь – после домашнего поражения от Албании, это работает в пользу казахстанцев. Второй момент, который, скажем так, позитивен для сборной Казахстана, — это неумение белорусской команды играть против соперников, которые применяют систему с тремя центральными защитниками. Насколько я знаю, казахи будут играть 3-4-2-1 – это сложно взламываемая для сборной Беларуси система.
Если брать примерное соотношение исполнителей, мне сейчас сложно судить, в каком состоянии находятся футболисты сборной Казахстана, потому что год прошел со времени моей работы там. Если отталкиваться от состояния белорусской национальной сборной, то мне очень не понравилась игра с Албанией. Думаю, если брать итоговый исход, в силу факторов, которые я перечислил, и того, что два дня – очень мало времени для восстановления, будет минимальная победа Казахстана», – сказал Дулуб.
Матч Лиги наций Казахстан – Беларусь состоится сегодня в 17.00 по белорусскому времени.
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Олег Дулуб: «Мне очень не понравилась игра белорусов против Албании. Думаю, сегодня будет минимальная победа Казахстана»
Белорусский специалист Олег Дулуб сделал прогноз на матч группового этапа Лиги наций УЕФА между национальными сборными Казахстана и Беларуси.
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