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Казахстан — Беларусь. Золотов, Эбонг выйдут в стартовом составе, Лисакович остался в запасе
07.09.2020 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом на матч Лиги наций с командой Казахстана.
Беларусь: Гутор, Золотов, Мартынович, Наумов, Бордачев, Нехайчик, Эбонг, Яблонский, Стасевич, Драгун, Скавыш.
Матч начнется в 17.00 по белорусскому времени.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом на матч Лиги наций с командой Казахстана.
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