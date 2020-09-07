Николай Ходасевич: «Не вижу, за счет чего сборная Беларуси сможет преобразиться, как сможет поставить игру против Казахстана, чтобы она была выигрышной»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча Лиги наций Казахстан – Беларусь.

«Мне хочется верить, что у Беларуси все получится. Но, если анализировать предстоящую встречу, то, кажется, шансов на хорошее настроение у нас сегодня вечером не много. Прежде всего отталкиваюсь от впечатлений пятничной встречи, где сборная Беларуси уступила Албании без шансов и без вариантов. У тренерского штаба не было никаких заготовок против сильных албанцев. Очень блекло выглядели в атаке, на один гол даже не наиграли. xG – 0,29 – это просто катастрофа. А свои два глотнули очень легко.

Теперь сборная Казахстана, а еще на выезде и через два дня на третий. Мы много говорим, что белорусский чемпионат не останавливался, поэтому игроки в хорошей форме. Я посмотрел много матчей Лиги наций, и все команды находятся примерно в одинаковой неплохой форме – успели набрать за короткий отрезок. Здесь никакого преимущества быть не может.

Сборная Казахстана переиграла команду Литвы – 1:0. Мне понравился Казахстан, с учетом тех футболистов, которые есть в этой команде. Команда физически крепкая, расставлена хорошей тренерской рукой, знает, что делать, как перекрывать зоны, знает как атаковать.

Конечно, в таком матче может быть ничья, потому что по потенциалу соперники равны. Не вижу, за счет чего сборная Беларуси сможет преобразиться, как сможет поставить игру против Казахстана, чтобы она была выигрышной. Не знаю. Поставить Ковалева вместо Нехайчика или в защиту кого-то другого? Суть от этого не поменяется. Не забывайте, как плохо играет в матчах на выезде. Особенно в официальных», – сказал Ходасевич.