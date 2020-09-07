«Городея» заявила, что комментариев по осужденному на восемь суток нападающему Шавелю не будет

Источник материала: Tribuna.com

Руководство «Городеи» не стало комментировать новость о нападающем клуба , который провел восемь суток за решеткой.

Tribuna.com попыталась получить комментарий от руководства «Городеи» о том, будет клуб поддерживать своего футболиста или, наоборот, наказывать. Телефон директора клуба Александра Марченко не отвечал, а пресс-атташе клуба Ольга Марченко сказала, что никаких комментариев по ситуации не будет ни у директора, ни у главного тренера Олега Радушко.

«На моих глазах парню оторвало гранатой ногу». Игрок «Городеи» провел 8 суток за решеткой – клуб будто не заметил этого