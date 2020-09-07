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«Городея» заявила, что комментариев по осужденному на восемь суток нападающему Шавелю не будет

07.09.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководство «Городеи» не стало комментировать новость о нападающем клуба Ростиславе Шавеле, который провел восемь суток за решеткой.

Tribuna.com попыталась получить комментарий от руководства «Городеи» о том, будет клуб поддерживать своего футболиста или, наоборот, наказывать. Телефон директора клуба Александра Марченко не отвечал, а пресс-атташе клуба Ольга Марченко сказала, что никаких комментариев по ситуации не будет ни у директора, ни у главного тренера Олега Радушко.

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Теги: Новости
 
 
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Руководство «Городеи» не стало комментировать новость о нападающем клуба Ростиславе Шавеле, который провел восемь суток за решеткой.
 
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