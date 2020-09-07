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Игрок «Городеи» Шавель: «В ЦИП понял, насколько система работает на то, чтобы было максимально некомфортно. Сотрудники неадекватные – разговаривали, как с животными»

07.09.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Городеи» Ростислав Шавель рассказал о действиях силовиков после выборов президента Беларуси.

– Что было после суда?

– Всех, кто получил сутки, посадили в камеру и около восьми вечера повели в ЦИП, чтобы на следующий день перевезти в Жодино. Там было по четыре человека в камере. Мы там пробыли всего ночь, но понял, насколько система работает на то, чтобы ты чувствовал себя подавленным и угнетенным, чтобы было максимально некомфортно. Маленькие камеры, желтые стены, две видеокамеры на потолке. Даже обычные столы сделаны настолько высокими, что если сесть на стул, то нормально дотянуться до тарелки ты не сможешь. Железные и без ручек кружки, в которые специально наливают очень горячий чай – за них не взяться. Матрасы ужасные, постельное белье – тоже, как и сами кровати. Все, что можно там испортить, испорчено. Атмосфера сразу начинает поддавливать.

Там к нам относились очень плохо. Сотрудники неадекватные – грубили постоянно, разговаривали, как с животными. С утра вывели из камеры на осмотр – когда мы вернулись, то все, что можно было перевернуть и испоганить, было перевернуто и испоганено. Постельное белье – на полу, личные вещи, зубные щетки – тоже, – сказал Шавель.

«На моих глазах парню оторвало гранатой ногу». Игрок «Городеи» провел 8 суток за решеткой – клуб будто не заметил этого

 
 
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