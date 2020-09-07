Лукашенко подписал указ о переносе сроков безвизового въезда для гостей и участников ЧМ-2021

Источник материала: Tribuna.com

В Беларуси перенесены сроки безвизового въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 2021 года.

Соответствующий указ №337 подписал 7 сентября.

Сроки безвизового въезда, выезда и временного пребывания на территории Беларуси для участников чемпионата перенесены с 20 апреля – 31 мая на 3 мая – 13 июня, для иностранных туристов – с 1-31 мая на 14 мая – 13 июня.

Напомним, правительство Латвии утвердило письмо, адресованное Международной федерации хоккея, с призывом перенести в другое место из Беларуси игры чемпионата мира.

Изначально планировалось, что матчи пройдут в Риге и Минске.