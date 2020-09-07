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Лукашенко подписал указ о переносе сроков безвизового въезда для гостей и участников ЧМ-2021
07.09.2020 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Беларуси перенесены сроки безвизового въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 2021 года.
Соответствующий указ №337
Сроки безвизового въезда, выезда и временного пребывания на территории Беларуси для участников чемпионата перенесены с 20 апреля – 31 мая на 3 мая – 13 июня, для иностранных туристов – с 1-31 мая на 14 мая – 13 июня.
Напомним, правительство Латвии
Изначально планировалось, что матчи
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В Беларуси перенесены сроки безвизового въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 2021 года.
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