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«Ливерпуль» не получал от «Барсы» предложений по Вейналдуму. Куман настаивает на трансфере
07.09.2020 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Будущее полузащитника
Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, английский клуб пока не получал от «Барсы» предложений о трансфере 29-летнего хавбека.
«Ливерпуль» хочет понять намерения каталонского клуба. Пока
При этом главный тренер каталонцев
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Будущее полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.
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