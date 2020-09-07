«Ливерпуль» не получал от «Барсы» предложений по Вейналдуму. Куман настаивает на трансфере

Источник материала: Tribuna.com

Будущее полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.

Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, английский клуб пока не получал от «Барсы» предложений о трансфере 29-летнего хавбека.

«Ливерпуль» хочет понять намерения каталонского клуба. Пока «Барселона» связывалась лишь с агентами футболиста.

При этом главный тренер каталонцев Роналд Куман настаивает на переходе Вейналдума, а руководство «Барсы» хочет подписать полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару.