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«Ливерпуль» не получал от «Барсы» предложений по Вейналдуму. Куман настаивает на трансфере

07.09.2020 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Будущее полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.

Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, английский клуб пока не получал от «Барсы» предложений о трансфере 29-летнего хавбека.

«Ливерпуль» хочет понять намерения каталонского клуба. Пока «Барселона» связывалась лишь с агентами футболиста.

При этом главный тренер каталонцев Роналд Куман настаивает на переходе Вейналдума, а руководство «Барсы» хочет подписать полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантару.

 
 
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Будущее полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.
 
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