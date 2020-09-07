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Латвия откажется проводить ЧМ-2021, если он будет проходить и в Беларуси (Sputnik)

07.09.2020 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Латвия откажется проводить ЧМ-2021, если он будет проходить и в Беларуси.

Такой вывод можно сделать исходя из содержания письма, отправленного правительством Латвии в Международную федерацию хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Nekā personīga.

Политики Латвии начали одними из первых высказывать недовольство происходящими в соседней Беларуси событиями. Практически одновременно с запретом президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 официальным лицам этой страны въезжать в Латвию было составлено и письмо в ИИХФ относительно будущего хоккейного чемпионата мира, который в следующем году должны принять Рига и Минск.

«Прошедшие 9 августа 2020 года в Беларуси президентские выборы не отвечают международным обязательствам, принятым в мире демократическим принципам и нормам права, они не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают международно признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ и, следовательно, несовместимы со статусом страны – организатора ЧМ-2021 ИИХФ.

В связи с вышеизложенным правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране.

Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны ИИХФ не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны – организатора ЧМ-2021», – говорится в письме.

 
Теги: Минск
 
 
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Латвия откажется проводить ЧМ-2021, если он будет проходить и в Беларуси.
 
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