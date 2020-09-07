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«Динамо» Минск – «Салават Юлаев». Перед матчем почтили память разбившейся команды «Локомотив»
07.09.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
Перед матчем на арене был организован мемориал памяти жертв авиакатастрофы под Ярославлем, в которой разбился состав хоккейного клуба «Локомотив».
Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился Як-42, на борту которого находился основной состав
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Салават Юлаев».
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