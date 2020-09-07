«Динамо» Минск – «Салават Юлаев». Перед матчем почтили память разбившейся команды «Локомотив»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата минское принимает .

Перед матчем на арене был организован мемориал памяти жертв авиакатастрофы под Ярославлем, в которой разбился состав хоккейного клуба «Локомотив».

Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился Як-42, на борту которого находился основной состав . Погибли 44 человека.