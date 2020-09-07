|
Михаил Мархель: «Мы могли и проиграть, могли сыграть вничью. С Албанией тоже 0:2 не заслуживали»
07.09.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча
– Большую часть поединка нам удавалось контролировать ситуацию, и мы счастливы, что победили. Очень важен психологический фон, и мы его добились. Хороший соперник, хорошая игра. Проанализируем матч, и с оптимизмом смотрим в будущее.
– Счет на табло справедлив?
– Мы больше контролировали мяч, но это футбол. Понятно, что мы могли и проиграть, могли сыграть вничью. С Албанией тоже 0:2 не заслуживали. Как есть — так есть.
– Насколько довольны содержанием игры?
– Понятно, что мы неровно провели этот матч. Были моменты, когда теряли инициативу. Во втором тайме после забитого первого гола мы почему-то сели назад, отказались от активной игры в атаке. Но выправили ситуацию, начали создавать моменты, забили победный гол, – сказал Мархель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча Лиги наций с командой Казахстана (2:1), сообщает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)