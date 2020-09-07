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Михаил Мархель: «Мы могли и проиграть, могли сыграть вничью. С Албанией тоже 0:2 не заслуживали»

07.09.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча Лиги наций с командой Казахстана (2:1), сообщает «Прессбол».

– Большую часть поединка нам удавалось контролировать ситуацию, и мы счастливы, что победили. Очень важен психологический фон, и мы его добились. Хороший соперник, хорошая игра. Проанализируем матч, и с оптимизмом смотрим в будущее.

– Счет на табло справедлив?

– Мы больше контролировали мяч, но это футбол. Понятно, что мы могли и проиграть, могли сыграть вничью. С Албанией тоже 0:2 не заслуживали. Как есть — так есть.

– Насколько довольны содержанием игры?

– Понятно, что мы неровно провели этот матч. Были моменты, когда теряли инициативу. Во втором тайме после забитого первого гола мы почему-то сели назад, отказались от активной игры в атаке. Но выправили ситуацию, начали создавать моменты, забили победный гол, – сказал Мархель.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал итог матча Лиги наций с командой Казахстана (2:1), сообщает «Прессбол».
 
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