ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генсек ЛФХ Козиолс: «Искренне надеюсь, что все завершится совместным проведением ЧМ-2021 в Минске и Риге»

07.09.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс в интервью «Прессболу» выразил надежду, что чемпионат мира-2021 пройдет в Минске и Риге.

– Насколько знаю, вопрос будет рассматриваться в ИИХФ до конца сентября. Вы приглашены?

– Пока нет. И необязательно, чтобы это приглашение поступило: это же будет не традиционный для начала осени полугодовой конгресс организации, а заседание ее совета. Но мы с ИИХФ в любом случае в постоянном и практически ежедневном контакте. Равно как и с нашими коллегами в Минске. Редкий день обходится без общения.

– Учитывая ваш опыт хоккейного управления, какую развязку ожидаете?

– Искренне надеюсь, что все завершится именно так, как и было запланировано — совместным проведением чемпионата в Минске и Риге. Считал и продолжаю считать, что спорт действительно нередко может решать проблемы даже лучше, чем политики, – сказал Козиолс.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс в интервью «Прессболу» выразил надежду, что чемпионат мира-2021 пройдет в Минске и Риге.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Лисакович впервые забил за сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика