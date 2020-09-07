Генсек ЛФХ Козиолс: «Искренне надеюсь, что все завершится совместным проведением ЧМ-2021 в Минске и Риге»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс в интервью « Прессболу » выразил надежду, что чемпионат мира-2021 пройдет в Минске и Риге.

– Насколько знаю, вопрос будет рассматриваться в ИИХФ до конца сентября. Вы приглашены?

– Пока нет. И необязательно, чтобы это приглашение поступило: это же будет не традиционный для начала осени полугодовой конгресс организации, а заседание ее совета. Но мы с ИИХФ в любом случае в постоянном и практически ежедневном контакте. Равно как и с нашими коллегами в Минске. Редкий день обходится без общения.

– Учитывая ваш опыт хоккейного управления, какую развязку ожидаете?

– Искренне надеюсь, что все завершится именно так, как и было запланировано — совместным проведением чемпионата в Минске и Риге. Считал и продолжаю считать, что спорт действительно нередко может решать проблемы даже лучше, чем политики, – сказал Козиолс.