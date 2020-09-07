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Генсек ЛФХ Козиолс: «Искренне надеюсь, что все завершится совместным проведением ЧМ-2021 в Минске и Риге»
07.09.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс в интервью «
– Насколько знаю, вопрос будет рассматриваться в ИИХФ до конца сентября. Вы приглашены?
– Пока нет. И необязательно, чтобы это приглашение поступило: это же будет не традиционный для начала осени полугодовой конгресс организации, а заседание ее совета. Но мы с ИИХФ в любом случае в постоянном и практически ежедневном контакте. Равно как и с нашими коллегами в Минске. Редкий день обходится без общения.
– Учитывая ваш опыт хоккейного управления, какую развязку ожидаете?
– Искренне надеюсь, что все завершится именно так, как и было запланировано — совместным проведением чемпионата в Минске и Риге. Считал и продолжаю считать, что спорт действительно нередко может решать проблемы даже лучше, чем политики, – сказал Козиолс.
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Генсек ЛФХ Козиолс: «Искренне надеюсь, что все завершится совместным проведением ЧМ-2021 в Минске и Риге»
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс в интервью «Прессболу» выразил надежду, что чемпионат мира-2021 пройдет в Минске и Риге.
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