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Виталий Лисакович впервые забил за сборную Беларуси
07.09.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Виталий Лисакович забил победный мяч в ворота
Это первый гол игрока
Подробнее со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться
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Форвард сборной Беларуси Виталий Лисакович забил победный мяч в ворота Казахстана (2:1) в Лиге наций.
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