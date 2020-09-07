Виталий Лисакович впервые забил за сборную Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Форвард сборной Беларуси Виталий Лисакович забил победный мяч в ворота Казахстана (2:1) в Лиге наций .

Это первый гол игрока «Локомотива» за национальную команду. Всего он провел за Беларусь семь встреч, дебютировав в октябре минувшего года.

Подробнее со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .