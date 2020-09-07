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По статье за «плохую идеологическую работу в коллективе» уволен директор РЦОП по фристайлу Кривошеев
07.09.2020 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Ранее свое недовольство действиями властей выражали известные фристайлисты
Эту информацию нам подтвердил сам Кривошеев. Он рассказал, что его уволили по 259-й статье за «плохую идеологическую работу в коллективе».
По его словам, замечания в его адрес последовали после первых высказываний спортсменов еще до выборов. Речь, в частности, о словах Романовской о том, что она «наблюдает выборы, которые язык не поворачивается назвать честными», в середине июня.
Однако основной причиной стало интервью с Козеко после событий 9−11 августа, когда он жестко высказался про брутальные задержания людей.
Как сообщил Кривошеев, после этого последовали встречи замминистра спорта с руководством РЦОП и национальной командой. Однако у фристайлистов была своя твердая позиция по тому, что происходило после выборов.
«Дело в том, что у 5−6 человек в команде от действий силовиков так или иначе пострадали родственники или знакомые.
Нам говорят, что именно мы должны транслировать коллективу. Однако официальная информация «несколько» разнится с реальной. Как я могу говорить людям, что после выборов не было насилия, когда в том, что оно было, у меня не было сомнений? Министр говорит, что 60% информации в интернете на этот счет – фейки, но даже если 40% – правда, от этого не легче, и моему восприятию это не поддается», – рассказал Кривошеев.
Исполнять обязанности директора РЦОП по фристайлу в ближайшее время будет заместитель директора Светлана Попова.
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По статье за «плохую идеологическую работу в коллективе» уволен директор РЦОП по фристайлу Кривошеев
Как стало известно SPORT.TUT.BY, уволен директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев.
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