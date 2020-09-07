Анатолий Котов: «Обществу нанесена серьезная психологическая травма»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о последствиях от действий власти после выборов президента страны.

«Обществу нанесена серьезная психологическая травма. Семь тысяч задержанных надо умножить на количество членов их семей, которые за три дня прошли через РОВД и прочие пенитенциарные учреждения. Еще 450 человек, получивших увечья, и их родственники, которых так или иначе затронула эта трагедия. Для них мирная Беларусь никогда уже не будет прежней.

Можно запугать 10–15 человек. Из них не получится никакой критической массы. Но если масштаб насилия превысил допустимые рамки, эту пасту запихать обратно в тюбик не получится. Нужен серьезный подход к национальному примирению. Невозможно спокойно управлять такой массой недовольных граждан, перед ними хотя бы не извинившись. А перед ними не то что не извиняются… Человек приносит заявление с просьбой возбудить дело по факту того, что его избили, а ему вручают уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении него. Для меня как юриста это правовой дефолт государства. Это даже не жизнь по понятиям — это беспредел», – сказал Котов.