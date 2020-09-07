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Николай Золотов: «Моя просьба – поддерживайте нас, верьте в сборную Беларуси»

07.09.2020 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов поделился эмоциями после победы над Казахстаном (2:1), сообщает «Прессбол».

– Мы услышали, как Михаил Мархель повышает голос, даже где-то «пихает». Насколько часто случается подобное, удивляет ли это игроков? Ведь он казался тренером, которого невозможно вывести из себя.

– Во время игры Михалыч весь в процессе, всегда эмоционален. Может, при полных трибунах в матчах с немцами или нидерландцами это не было так заметно. Но когда ты сидишь на скамейке, то видишь, насколько он включен в игру и пытается при помощи эмоций кого-то дополнительно завести, а кого-то успокоить. Нам это помогает.

– Твои пожелания болельщикам. Как нам прожить предстоящий месяц? Чего ждать 8 октября в Грузии?

– Главное, чтобы все были живы-здоровы, учитывая события, происходящие в последнее время в стране. Надеюсь, все наладится. Моя просьба – поддерживайте нас, верьте в команду. Кто-то говорит, что мы не должны играть. Но если победой принесем положительные эмоции даже не тысячам, а десяти человекам, то обязаны играть для них и выкладываться полностью. Все, кто верит в сборную сейчас – продолжайте верить, для нас ваша поддержка очень важна, – сказал Золотов.

 
 
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Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов поделился эмоциями после победы над Казахстаном (2:1), сообщает «Прессбол».
 
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