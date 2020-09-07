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Николай Ходасевич: «Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне встречи Казахстан – Беларусь»

07.09.2020 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич оценил работу букмекеров накануне матча Казахстан – Беларусь.

«Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этой встречи. Потому что Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось. И сборная Беларуси стала фаворитом. Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень на ровном месте вывел один на один Виталия Лисаковича. Ок, сборная Беларуси этой ошибкой воспользовалась и выиграла» – сказал Ходасевич.

 
 
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Журналист Николай Ходасевич оценил работу букмекеров накануне матча Казахстан – Беларусь.
 
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