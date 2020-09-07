Николай Ходасевич: «Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне встречи Казахстан – Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич оценил работу букмекеров накануне матча Казахстан – Беларусь.

«Мне не очень понравилось движение букмекерских линий накануне этой встречи. Потому что Казахстан долгое время был фаворитом, а буквально за несколько часов все изменилось. И сборная Беларуси стала фаворитом. Ну и мы помним, как был забит решающий мяч, когда парень на ровном месте вывел один на один Виталия Лисаковича. Ок, сборная Беларуси этой ошибкой воспользовалась и выиграла» – сказал Ходасевич.